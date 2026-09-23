Avancée dangereuse de Kiiraay…l’APR et Pastef contraints de verrouiller leurs frontières

L’émergence récente de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, le nouveau parti présidentiel fondé par Bassirou Diomaye Faye, redessine avec une rapidité déconcertante la carte politique sénégalaise. En s’imposant comme une troisième force structurée et résolument tournée vers le pouvoir d’État, la formation présidentielle vient bousculer les certitudes des appareils historiques et récents. Face à cette nouvelle donne, l’Alliance pour la République (APR) d’une part, et le Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (Pastef) d’autre part, se retrouvent contraints de réévaluer leur stratégie pour ne pas être relégués au second plan.

Du côté de Pastef, la rupture nette marquée par le lancement de Kiiraay constitue un tournant capital. Longtemps perçus comme le cœur battant et la locomotive indissociable de l’exécutif, les cadres patriotes voient aujourd’hui l’appareil d’État bâtir son propre socle partisan indépendant. Pour la formation dirigée par Ousmane Sonko, il ne s’agit plus seulement de contrôler l’Assemblée nationale ou de faire valoir son poids électoral historique, mais d’adapter son discours aux nouvelles réalités institutionnelles.

L’APR, de son côté, affronte une double vulnérabilité. En tant qu’ancienne formation au pouvoir, elle subit de plein fouet les tentatives d’aspiration de ses bases militantes et de ses cadres locaux par le nouveau parti présidentiel. Le pouvoir d’attraction qu’exerce une structure portée directement par le chef de l’État constitue une menace directe sur le réseau territorial républicain, qui risque l’effritement progressif si aucune réponse vigoureuse n’est apportée.

Dans ce contexte, « serrer la ceinture politique » devient une exigence d’organisation stricte pour ces deux rivaux traditionnels. Pour le Pastef comme pour l’APR, la priorité absolue réside dans le verrouillage de leurs états-majors et de leurs cellules de base. Il s’agit de freiner les fuites de militants, de remobiliser les déçus et de restructurer d’urgence le maillage territorial pour faire face à la force d’attraction de l’appareil d’État.

Au-delà de la discipline interne, les deux formations doivent impérativement renouveler leur offre politique. Les discours d’opposition classique ou d’hégémonie électorale passée ne suffisent plus face aux promesses de « bouclier républicain » portées par Kiiraay. L’APR doit clarifier sa doctrine d’opposition et proposer une alternative crédible, tandis que Pastef doit affirmer sa propre identité idéologique et programmatique face à un président qui s’en affranchit.

Sur le terrain électoral, la montée en puissance de Kiiraay menace de grignoter les fiefs stratégiques traditionnels. Qu’il s’agisse de la banlieue dakaroise, des régions du Centre ou du Nord, le parti présidentiel s’active pour récupérer des coalitions locales. Sans une remobilisation de proximité et une présence constante auprès des populations, l’APR et le Pastef risquent de voir leurs bastions électoraux historiques s’effriter un à un.

Cette nouvelle compétition impose également une gestion rigoureuse de la communication politique. Face à une formation gouvernementale disposant d’un canal privilégié vers l’opinion publique, l’APR et Pastef doivent faire preuve d’une discipline de parole sans faille. Les querelles intestines, les divisions publiques et la cacophonie médiatique sont autant d’opportunités offertes à Kiiraay pour démontrer sa prétendue stabilité et sa maturité.

À terme, la poussée de ce nouveau parti pourrait forcer une recomposition inédite des alliances dans le pays. Qu’il s’agisse d’un bloc d’opposition réorganisé autour de l’APR ou d’un repositionnement souverainiste autonome du Pastef, aucune des deux forces ne pourra faire l’économie d’une rationalisation de ses partenariats politiques. L’ère de la dispersion des forces est désormais un luxe qu’aucune des deux entités ne peut se permettre.

L’essor rapide de Kiiraay agit comme un révélateur des forces et des faiblesses du paysage politique sénégalais. Ni Pastef ni l’APR ne peuvent se reposer sur leurs acquis ou sur leurs triomphes passés. Seules une discipline de fer, une mobilisation constante sur le terrain et une réinvention de leur stratégie politique permettra à ces deux géants de maintenir leur poids face à la recomposition du pouvoir.

La rédaction de Xibaaru