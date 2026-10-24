«Aveux» de Diodio Glow Skin » : Son pool d’avocats dément

Le pool d’avocats de Mame Diarra Thiam, plus connue sous le nom de « Diodio Glow Skin », a publié un communiqué ce samedi 24 octobre 2026 pour démentir les informations rapportées par le quotidien L’Observateur au sujet de l’affaire dans laquelle leur cliente est citée.

Les conseils de l’intéressée contestent formellement les déclarations selon lesquelles elle serait passée aux aveux et aurait reconnu, lors de son interrogatoire individuel, avoir « financé une entreprise de dénigrement en ligne ». Selon le pool d’avocats, ces affirmations ne correspondent ni aux principes et valeurs de leur cliente ni à une présentation fidèle de sa position et des éléments pertinents du dossier.

Les avocats déplorent la diffusion d’informations qu’ils jugent inexactes ou insuffisamment vérifiées dans une affaire susceptible d’affecter les droits, les intérêts et la réputation de leur cliente. Ils soulignent également que, lors de la confrontation, Mme Rokhaya Fall, dite Rox, aurait soutenu que le montant reçu était destiné au financement d’œuvres sociales.

Dans leur communiqué, les conseils rappellent que le traitement médiatique d’une procédure en cours exige rigueur, prudence et respect des principes fondamentaux de l’information, notamment la présomption d’innocence. Ils estiment que « la quête du buzz » ne doit pas conduire un professionnel de l’information à porter atteinte à la réputation d’une personne présumée innocente.

Le pool d’avocats prévient par ailleurs que Mame Diarra Thiam se réserve le droit de saisir toute instance compétente et d’engager les actions appropriées contre toute personne physique ou morale qui diffuserait ou relayerait des informations erronées à son sujet dans le cadre de cette affaire.

Les conseils invitent ainsi les organes de presse et les intervenants dans le débat public à procéder aux vérifications nécessaires avant toute publication et à éviter toute présentation susceptible d’induire l’opinion publique en erreur.