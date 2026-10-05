Babacar Ba appelle à l’activation du Plan Orsec face aux fortes pluies à Dakar

Face aux fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar, Babacar Ba, du Forum du justiciable, appelle le président de la République à activer le Plan Orsec afin de faire face aux conséquences de la situation.

Dans une déclaration adressée au chef de l’État, il souligne que les importantes précipitations ont occasionné d’importants dégâts matériels et causé de nombreuses difficultés aux populations. Il évoque également un drame qui aurait été provoqué aux Parcelles Assainies par ces intempéries.

Selon Babacar Ba, la situation nécessite une réponse rapide, coordonnée et efficace afin de venir en aide aux sinistrés, de protéger les personnes et les biens et de limiter les conséquences de cette situation.

Au regard de l’ampleur des dégâts constatés et des risques persistants auxquels les populations restent exposées, le responsable du Forum du justiciable estime nécessaire de déclencher le Plan Orsec. Cette mesure permettrait, selon lui, de mobiliser les moyens humains, matériels et logistiques de l’État afin d’assurer une prise en charge efficace de la situation d’urgence.

« Monsieur le Président de la République, il faut activer le Plan Orsec », lance Babacar Ba.