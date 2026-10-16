Babacar Ba interpelle les autorités après des menaces de mort publiées sur X

Le coordonnateur du Forum du justiciable, Babacar Ba, a interpellé les ministres de l’Intérieur et de la Justice, ainsi que le procureur de la République, après la publication sur X d’un message contenant des injures et des propos appelant à lui couper la tête.

En réaction à cette publication, Babacar Ba a indiqué en prendre acte, tout en demandant aux autorités compétentes de donner les suites appropriées à ces propos.

Le message incriminé, publié par le compte @ali_el_cholo, contient des injures à l’encontre du responsable du Forum du justiciable ainsi qu’une formule appelant à lui trancher la tête. Cette publication répondait à un précédent message de Babacar Ba dans lequel il dénonçait le « silence préoccupant » des autorités face aux accusations rendues publiques par Madiambal Diagne.

En interpellant les autorités judiciaires et sécuritaires, le coordonnateur du Forum du justiciable sollicite ainsi une réaction face aux propos publiés sur le réseau social.