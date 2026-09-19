Bambali : Ousmane Sonko aux côtés de Sadio Mané pour le lancement de SM10 Agro

Invité d’honneur de Sadio Mané, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, est arrivé à Bambali, dans la région de Sédhiou, pour participer à la cérémonie de pose de la première pierre du projet agro-industriel SM10 Agro, prévue ce samedi 19 septembre 2026.

Sur son trajet, le leader de PASTEF est passé par la frontière gambienne avant de rejoindre Madina Wandifa. Il y a été accueilli par une importante foule. Ousmane Sonko a échangé avec les populations et partagé quelques moments avec elles avant de poursuivre sa route vers Bambali.

De son côté, Sadio Mané est arrivé à l’aérodrome de Sédhiou, accompagné du ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que d’une importante délégation.

L’international sénégalais est à l’initiative de ce projet destiné à sa commune d’origine. Baptisé SM10 Agro, le parc agro-industriel doit mobiliser un investissement annoncé de 11 milliards de francs CFA.

Le projet avait été présenté jeudi à Dakar lors d’une rencontre avec la presse, en présence de plusieurs personnalités, dont Bakary Séga Bathily, directeur général de l’Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).

À travers SM10 Agro, Sadio Mané entend contribuer au développement économique de Bambali en misant sur un projet à vocation agro-industrielle.