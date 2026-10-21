Bara Sow quitte la vie politique et met fin à tout engagement partisan

L’administrateur du Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), Bara Sow, a annoncé son retrait de la vie politique et la fin de tout engagement partisan. L’ancien membre de Pastef Les Patriotes affirme que cette décision repose sur des raisons personnelles et des convictions qui l’éloignent désormais de toute formation politique.

« J’ai décidé, pour des raisons de convenance et de convictions personnelles, de me retirer de la vie politique et de mettre un terme à tout engagement partisan », a-t-il annoncé dans un communiqué de presse.

Bara Sow explique que son parcours politique l’a progressivement conduit à constater que la poursuite de cet engagement semblait nécessiter de franchir certaines limites auxquelles il ne souhaite pas renoncer. Il précise toutefois que son retrait ne traduit aucun rapprochement avec une autre formation politique.

« Ce retrait concerne la vie politique dans son ensemble. Il ne constitue ni un repositionnement ni un passage vers une autre formation politique. Je ne rejoins et ne soutiens aucun parti, aucune coalition, aucune mouvance ni aucune personnalité politique, du pouvoir comme de l’opposition », a-t-il indiqué.

Par cette déclaration, l’administrateur du FDTT affirme sa volonté de se tenir à l’écart des engagements partisans, des alliances politiques et des compétitions électorales.

Malgré cette décision, Bara Sow a tenu à exprimer sa reconnaissance envers Pastef Les Patriotes, formation au sein de laquelle il affirme avoir milité pendant neuf ans. Il a également salué les relations humaines nouées au cours de cette période ainsi que la confiance dont il dit avoir bénéficié.

« Je remercie Pastef Les Patriotes, parti au sein duquel j’ai milité pendant 9 ans, ainsi que toutes celles et tous ceux avec lesquels j’ai partagé ce parcours. Je garde de ces années des liens humains précieux et une sincère reconnaissance pour la confiance qui m’a été accordée », a-t-il déclaré.

Cette annonce marque, selon ses propres termes, la fin de son engagement partisan, sans ralliement annoncé au pouvoir ni à l’opposition.