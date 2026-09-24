Bassirou Diomaye Faye : « La seule chose que je suis susceptible de trahir, c’est mon serment »

Depuis la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, l’accusation de « trahison » revient régulièrement dans les propos des partisans du leader de Pastef. Ce jeudi, depuis les États-Unis, le président de la République a répondu à ces critiques lors d’un entretien accordé au Groupe France Médias Monde.

« Diomaye a trahi Sonko et Pastef ». Cette phrase revient régulièrement dans la bouche des partisans du leader de Pastef, qui estiment que si Bassirou Diomaye Faye est aujourd’hui à la tête de l’État du Sénégal, il le doit à Ousmane Sonko.

Depuis la rupture entre les deux hommes, le président de la République est ainsi accusé d’avoir « trahi » son ancien chef de parti. Une accusation à laquelle Bassirou Diomaye Faye a répondu ce jeudi lors de son entretien. « En fait, de trahison, la seule chose que je suis susceptible de trahir, c’est mon serment que j’ai prêté le 2 avril 2024 face au peuple sénégalais et devant Dieu. Au-delà de ce référent, il n’y a pas d’autre chose qui m’engage », a-t-il déclaré.

Le président de la République s’exprimait depuis les États-Unis, dans le cadre d’un entretien accordé au Groupe France Médias Monde.