Bathie Sogue…une valeur ajoutée politique aux cotés de Dr Abdoulaye Niane

Dans la commune de Touba, le parti Kiiraay a marqué un grand coup avec le ralliement de Bathie Sogue. Connu pour son engagement et sa bonne maîtrise de la communication politique, ce nouveau militant a déjà annoncé la couleur aux côtés du Dr Abdoulaye Niane, coordonnateur départemental de Kiiraay.

Depuis son adhésion au parti présidentiel, Bathie Sogue multiplie les initiatives sur le terrain, notamment à Touba, où ses visites de proximité dans les quartiers sont remarquées. Fort de ses compétences en communication politique, il s’emploie à mieux faire connaître aux femmes et aux jeunes les nombreuses opportunités offertes par la DER/FJ (Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes). Une campagne de sensibilisation qu’il mène dans plusieurs quartiers de la ville.

Plusieurs actions déjà menées sur le terrain

Dans cette dynamique, les cellules Kiiraay de Sham, Dianatou et Firdawsi ont déjà été installées à Touba, sous la coordination de la présidente, Mme Sokhna Sylla. À ces initiatives s’ajoutent trois étapes de déploiement dans la zone périphérique de Boukhatoul Moubarak, notamment dans les quartiers de Mounawirou, Dianatou Firdawsi et Arafat, en vue de l’installation de cellules du parti Kiiraay Les Patriotes. Ces activités ont été engagées après seulement 17 jours d’adhésion de Bathie Sogue.

Des ralliements en nombre

Dans le même sillage, plus de 300 femmes ont été rencontrées, tandis que des mouvements de jeunes auraient également tourné le dos à Pastef pour rejoindre la dynamique impulsée par Kiiraay.

L’arrivée de Bathie Sogue aux côtés du Dr Abdoulaye Niane s’est également fait sentir sur les réseaux sociaux, où il porte la voix du parti et explique les enjeux politiques du moment, ainsi que les attentes du président Bassirou Diomaye Faye à l’égard de son leader, nommé coordonnateur départemental de Mbacké.

Cet engagement constitue un renfort pour le Dr Abdoulaye Niane, un technocrate reconverti dans la politique dont les actions étaient souvent confrontées à un manque de visibilité et à une communication politique de grande envergure jugée insuffisante.

Sa proximité avec les jeunes, les acteurs du mouvement associatif et, surtout, les femmes de Touba fait de Bathie Sogue un atout pour le dispositif politique du Dr Abdoulaye Niane, notamment dans les débats politiques.

En tout état de cause, Bathie Sogue, nouveau militant de Kiiraay, figure parmi les jeunes qui savent porter un message et défendre un discours susceptible de mobiliser davantage de femmes et de jeunes en faveur du parti présidentiel dans le département de Mbacké, particulièrement à Touba, où il compterait de nombreux militants et sympathisants acquis à sa cause.

Abdou Marie Dia