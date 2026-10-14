Bignona : 103 personnes interpellées lors d’une opération de sécurisation à Kataba

Au total, 103 personnes ont été interpellées et plusieurs véhicules et motocyclettes immobilisés entre vendredi et lundi, lors d’une vaste opération de sécurisation menée dans l’arrondissement de Kataba, dans le département de Bignona, au sud du Sénégal, a appris l’APS d’une source sécuritaire.

L’opération, conduite par des éléments de la Compagnie de gendarmerie de Bignona, a couvert les communes de Kafountine et de Diouloulou, ainsi que les villages de Dianah, Abéné, Albadar, Colomba, Bandjikaki, Kabadio, Niafrang et Séléty.

Cette campagne visait notamment à protéger les personnes et les biens, à lutter contre les trafics de bois et l’émigration irrégulière, ainsi qu’à renforcer la sécurité routière et à réprimer les infractions au Code de la route, particulièrement celles commises par les conducteurs de deux-roues.

Sur les 103 personnes interpellées, 98 l’ont été pour vérification d’identité, deux sont soupçonnées d’association de malfaiteurs et trois ont été arrêtées pour détention de chanvre indien.

Les contrôles ont également porté sur 46 véhicules automobiles, qui ont tous été contrôlés et fouillés. Onze ont été immobilisés pour diverses infractions, notamment un chargement débordant, trois cas de pneus usés, trois défauts de documents administratifs et quatre défauts d’assurance.

S’agissant des motocyclettes, 218 engins ont été contrôlés et 95 immobilisés. Les infractions relevées concernent principalement le défaut de port du casque, constaté sur 58 motocyclettes, le transport de passagers en surnombre dans cinq cas, le défaut de documents administratifs pour 13 engins et l’utilisation de trompettes assourdissantes sur 17 motocyclettes.

À travers cette opération, la Compagnie de gendarmerie de Bignona entend renforcer la présence des forces de sécurité sur le terrain, prévenir la criminalité et améliorer la sécurité routière dans cette partie du département, selon la même source.