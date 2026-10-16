Bignona : Un boutiquier interpellé pour viols répétés sur des mineurs et pédophilie

Le Commissariat urbain de Bignona a procédé, le 15 octobre 2026, à l’interpellation d’un boutiquier établi à Tenghori, soupçonné d’actes contre nature, de viols répétés sur des mineurs et de pédophilie. À ce stade de l’enquête, cinq victimes présumées, toutes mineures, ont été identifiées.

L’affaire a été déclenchée le 12 octobre 2026, à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un acte contre nature qui aurait été commis par le commerçant sur un mineur de 17 ans. Les investigations menées par les enquêteurs auraient ensuite révélé d’autres faits présumés impliquant de jeunes garçons, que le suspect aurait attirés dans son commerce en leur offrant des biens matériels et des denrées alimentaires.

Lors d’un déplacement sur les lieux, les enquêteurs ont recueilli les déclarations de la première victime en présence de son tuteur. Le mineur a affirmé que le suspect lui avait offert un téléphone portable de marque iPhone XR avant de le contraindre à entretenir des relations sexuelles avec lui.

La victime présumée a également déclaré que les faits s’étaient reproduits à trois reprises dans la chambre du mis en cause, dont elle a fourni une description précise. Elle a par ailleurs indiqué avoir laissé sa tablette électronique en marche dans l’antichambre du suspect. L’appareil a été retrouvé lors de l’intervention policière.

Après avoir été informé de son droit à un avocat, le suspect a été interpellé et conduit dans les locaux du service de police pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin de faire la lumière sur cette affaire, alors que cinq victimes présumées, toutes mineures, ont déjà été identifiées.