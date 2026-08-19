Birame Souleye Diop : « Nous avons tout fait pour maintenir les prix »

Lors d’un point de presse organisé par Pastef-Les Patriotes, l’ancien ministre du Pétrole et des Énergies, Birame Souleye Diop, est revenu sur la hausse des prix des hydrocarbures, le contexte international et les mesures envisagées par l’ancien gouvernement pour maintenir les prix.

Birame Souleye Diop a évoqué l’impact du conflit entre l’Iran et Israël ainsi que le contexte international sur les prix des hydrocarbures. Selon lui, l’État avait mis en œuvre plusieurs mécanismes, durant sa gestion du ministère, afin de maintenir les prix à leur niveau. « Nous avons tout fait pour maintenir les prix », a-t-il expliqué, en faisant référence notamment aux mécanismes de subvention et à la fiscalité appliquée aux produits pétroliers.

L’ancien ministre a également indiqué qu’une étude avait été commandée par le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko afin d’identifier les mécanismes permettant de réformer le système. Selon Birame Souleye Diop, les résultats de cette étude lui ont été transmis le 19 mai, quelques semaines avant sa sortie du gouvernement, intervenue le 11 juin.

Il a rappelé que la fiscalité appliquée aux produits pétroliers pouvait atteindre 52 % ou 27 % selon les produits, avec une moyenne estimée à environ 41 %. Il a également indiqué que le Premier ministre Ousmane Sonko avait demandé l’étude de scénarios permettant de réduire cette pression fiscale à 15 %, 20 % ou 25 %. « 990 FCFA n’est pas la vérité des prix », a-t-il soutenu.

Parmi les recommandations issues de l’étude, Birame Souleye Diop a cité la révision du cadre législatif et réglementaire, notamment du Code général des impôts, ainsi que la création d’un comité permanent chargé de suivre régulièrement l’évolution du secteur.

Ce comité devait, selon lui, se réunir tous les trois mois. L’ancien ministre a également préconisé d’accélérer la digitalisation du secteur. Pour Birame Souleye Diop, l’enjeu était d’instaurer progressivement une « vérité des prix », tout en abandonnant le système de subvention généralisée au profit d’un mécanisme de protection ciblée des populations les plus vulnérables.

« Tout retard dans l’application de ces mécanismes amène une augmentation des subventions », a-t-il averti. L’ancien ministre s’est enfin dit disposé à poursuivre les échanges sur cette question : « Je reste ouvert à un débat contradictoire. »