Blocage de la LFR 2026 : Le PDS accuse Pastef et annonce une vaste opération de remobilisation

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) sort de sa réserve face à la situation économique, budgétaire et sociale du pays. La formation politique de Me Abdoulaye Wade dénonce les stratégies d’obstruction parlementaire qu’elle impute aux députés de Pastef autour de l’examen des lois de finances et annonce une vaste opération de redynamisation de ses structures, avec l’ambition de reprendre une place centrale sur la scène politique nationale.

Lors d’un point de presse organisé en présence de responsables, de militants et de sympathisants, Gallo Tall, porte-parole adjoint du parti, a exprimé la « profonde préoccupation » du PDS face à une situation qu’il juge particulièrement préoccupante, marquée par des incertitudes économiques, des tensions budgétaires et de nombreuses difficultés sociales.

Au cœur de cette sortie, le blocage autour de l’examen du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Le parti libéral s’insurge contre les stratégies d’obstruction parlementaire qu’il attribue aux députés de Pastef. Selon sa déclaration, ces blocages risquent d’affecter le quotidien des populations, d’affaiblir la confiance des investisseurs et de compromettre les accords du Sénégal avec ses partenaires internationaux.

Pour Gallo Tall, les intérêts partisans ne doivent pas prendre le dessus sur les impératifs de l’État. « Les intérêts partisans ne sauraient prendre en otage le budget de l’État », a-t-il déclaré, appelant les parlementaires à privilégier les préoccupations des populations et leur responsabilité républicaine.

Au-delà de la situation budgétaire, le PDS entend profiter de cette séquence pour redynamiser ses structures et renouer avec sa base militante. La direction a ainsi annoncé un plan articulé autour de trois axes majeurs.

Le premier porte sur le lancement, dès le mois prochain, d’une tournée nationale destinée à renouer le dialogue avec les fédérations, écouter les militants, évaluer le fonctionnement des structures locales et identifier leurs difficultés.

Le deuxième axe concerne le renforcement de la mobilisation politique dans les départements, à travers des rencontres, des rassemblements et des initiatives de proximité. Le parti souhaite ainsi consolider sa présence sur le terrain et redonner aux fédérations leur rôle dans l’animation de la vie politique.

Enfin, le PDS prévoit la relance stratégique du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEL). La jeunesse est présentée comme un levier essentiel pour favoriser l’émergence de nouveaux responsables et préparer la relève politique.

Pour accompagner cette dynamique, Gallo Tall a appelé les responsables, les femmes, les jeunes, les élèves, les étudiants et les sympathisants à faire preuve de cohésion, de détermination et de sens des responsabilités, en dépassant les considérations personnelles.