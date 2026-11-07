Blocages institutionnels : Me Abdoulaye Tine assure que Diomaye utilisera tous les leviers constitutionnels

Dans un entretien accordé à L’Observateur, Me Abdoulaye Tine, ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence de la République, a précisé la position du chef de l’État face aux blocages institutionnels et budgétaires. Bassirou Diomaye Faye entend exercer pleinement ses prérogatives pour garantir la continuité de l’État, sans pour autant appeler à une mobilisation partisane autour de sa personne.

Interrogé sur les moyens dont dispose le président de la République face aux blocages imputés aux députés de PASTEF, Me Abdoulaye Tine affirme que Bassirou Diomaye Faye ira « aussi loin que la Constitution et les lois le permettent ». Il rappelle notamment que le chef de l’État dispose de plusieurs instruments prévus par les textes, dont les décrets d’avance et la demande d’une seconde lecture.

« Ce ne sont pas des menaces : ce sont des options légales que tout chef d’État responsable doit avoir à l’esprit face à une obstruction qui met en danger la Nation », explique-t-il, avant d’ajouter : « La Constitution encadre l’action du Président ; elle ne l’empêche pas de protéger l’État. »

Le porte-parole de la Présidence s’est également exprimé sur les appels de certains acteurs politiques à une mobilisation autour de Bassirou Diomaye Faye pour « protéger la République ». Sur ce point, il a tenu à clarifier la position du chef de l’État. « Le Président n’a pas besoin de mobilisation partisane pour protéger la République : il a la Constitution, et il l’utilisera », a-t-il déclaré.

Tout en disant comprendre les inquiétudes des citoyens, Me Abdoulaye Tine estime que la priorité doit rester le dialogue institutionnel et l’adoption d’un budget capable de répondre aux préoccupations concrètes des populations, plutôt que l’entretien de la polémique politique.

Il réaffirme néanmoins la détermination du président de la République à faire usage de ses prérogatives constitutionnelles lorsque la situation l’exigera. « Le moment venu, le président de la République fera usage de toutes les potentialités et prérogatives que la Constitution lui confère pour garantir l’intérêt supérieur du pays, en toutes circonstances », conclut-il.