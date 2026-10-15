Boune : Un « marabout » viole sa belle fille de 14 ans et tente d’acheter avec 2000 FCFA

Mamadou N., un homme de 27 ans se présentant comme marabout et atteint de cécité, a été placé en garde à vue au commissariat de Grand-Yoff. Libération révèle que son interpellation fait suite à une plainte déposée le 13 octobre par l’oncle d’une adolescente de 14 ans, qui l’accuse d’avoir violé sa belle-fille.

D’après les éléments rapportés par le quotidien d’information, les faits se seraient déroulés le 12 octobre, alors que la mère de l’adolescente, épouse du mis en cause, se trouvait dans son village à Fatick, où son mari l’aurait envoyée. Profitant de son absence, il aurait appelé sa belle-fille dans sa chambre après qu’elle a fait la vaisselle, avant de la violer « en utilisant du beurre de karité comme lubrifiant ». Il lui aurait ensuite remis 2000 FCFA pour tenter d’acheter son silence.

La mineure s’est confiée à sa tante, qui l’a conduite au district sanitaire le plus proche pour un examen médical. Libération ajoute que la nouvelle de la possible fuite du suspect s’est propagée dans le quartier, poussant des voisins à se rendre à son domicile pour tenter de le lyncher. Les forces de l’ordre sont intervenues pour l’exfiltrer et l’interpeller. Entendu sur procès-verbal, Mamadou N. a nié les faits qui lui sont reprochés. Le parquet a été avisé et l’enquête se poursuit.