Bourses de sécurité familiale : Ousmane Sonko dénonce une « arnaque budgétaire »

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a vivement critiqué, lundi, la gestion des crédits destinés aux Bourses de sécurité familiale dans le cadre de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Lors d’une conférence de presse, il a dénoncé un écart entre les engagements annoncés par le gouvernement et les montants inscrits dans le document budgétaire, estimant que les bénéficiaires risquent de subir les conséquences d’une politique sociale qu’il juge incohérente.

Selon Ousmane Sonko, l’enveloppe initialement envisagée pour les Bourses de sécurité familiale s’élevait à 51,480 milliards de FCFA. Toutefois, lors des arbitrages budgétaires à la Primature, des contraintes financières auraient conduit à revoir ce montant à la baisse.

« Le montant initial qu’on devait inscrire dans la loi de finances pour les Bourses de Sécurité Familiale, c’était de 51 milliards 480 millions F. Quand on est venu aux arbitrages budgétaires à la Primature, on a vu que la situation était difficile et qu’il fallait faire des coupes. On a dit au ministère des Finances : “Nous allons inscrire 35 milliards dans la loi de finances initiale. Quand nous irons à la loi de finances rectificative, nous compléterons le reliquat” », a-t-il expliqué.

Le président de l’Assemblée nationale affirme cependant que les crédits inscrits dans la LFR 2026 ont été ramenés à 22 milliards de FCFA, au lieu du complément annoncé. Il conteste ainsi les déclarations faisant état d’une enveloppe portée à 70 milliards de FCFA.

« Lorsqu’ils disent 70 milliards, ce qu’ils ajoutent en réalité, c’est exactement 12 milliards. Mais moi, quand j’ai ouvert cette loi de finances rectificative et que je suis allé au niveau du Fonds de soutien à l’énergie, j’ai eu la surprise ! Parce qu’ils n’ont inscrit que 22 milliards. C’est-à-dire que même les 35 milliards qu’ils avaient inscrits dans la loi de finances initiale, ils les ont réduits pour les ramener à 22 milliards », a-t-il déclaré, qualifiant cette situation de « tromperie pure et simple ».

Ousmane Sonko a également remis en cause l’argument selon lequel la réduction des subventions aux hydrocarbures permettrait de dégager davantage de ressources pour les transferts sociaux. Pour illustrer son propos, il a comparé les montants annoncés au titre des Bourses de sécurité familiale aux sommes que les ménages pourraient perdre à travers la réduction des subventions.

« Dans une famille de 8 personnes, si vous calculez, chaque personne qui doit recevoir la Bourse de Sécurité Familiale, même si c’était les 70 milliards qu’ils avaient mis chaque membre de la famille recevrait 17 500 FCFA par an. Mais ce qu’on leur retire sur la subvention, c’est 12 500 FCFA. Ce qui fait qu’au final, à chacun, ils ne donnent que 5 195 FCFA ! Voilà ce qu’est cette politique sociale : donner d’une main pour reprendre de l’autre », a-t-il soutenu.

Le président de l’Assemblée nationale a, par ailleurs, exprimé des réserves sur l’objectif du gouvernement de porter à un million le nombre de ménages bénéficiaires en 2027, avec une enveloppe annoncée de 140 milliards de FCFA. Il estime que les difficultés de paiement rencontrées par les bénéficiaires actuels remettent en question la crédibilité de cette ambition.

« Aujourd’hui, ces 355 013 familles, vous n’arrivez même pas à les payer ! Nous sommes au mois d’octobre et elles n’ont pas été payées, vous ne pouvez pas les payer ! Et vous dites que vous allez passer à un million de familles ? (…) C’est de l’illusion ! Et excusez-moi du terme, mais c’est de l’arnaque ! C’est de l’arnaque budgétaire ! », a-t-il lancé.