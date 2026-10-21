Braquage d’un point Wave à Dahra : Deux suspects arrêtés à Touba

L’enquête sur le braquage d’un point de transfert d’argent Wave à Dahra connaît une première avancée avec l’interpellation de deux suspects à Touba. Selon Libération et L’Observateur, les assaillants présumés auraient emporté environ huit millions de francs CFA avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule.

Les faits se sont déroulés le lundi 19 octobre, aux environs de 20 h 20, dans le centre-ville de Dahra, en face de la radio Ferlo FM, rapporte L’Observateur. Selon le quotidien, les assaillants auraient agi avec violence pour s’emparer du butin. Un conducteur de moto-Jakarta aurait reçu un coup de bâton, tandis que les vitres du véhicule du propriétaire de l’établissement auraient été brisées.

Pour faciliter leur fuite, les membres présumés du groupe auraient tiré plusieurs coups de feu sur la route nationale avant de quitter les lieux à bord d’une voiture. D’après Libération, les investigations ont rapidement permis aux enquêteurs d’identifier des membres présumés de la bande. Un véhicule sans plaque d’immatriculation, signalé dans le secteur de Touba, a alors attiré l’attention des policiers.

Pris en chasse, le véhicule a finalement été intercepté. Si l’un des passagers a réussi à prendre la fuite, le chauffeur a été arrêté. La fouille du véhicule aurait permis de découvrir du matériel susceptible d’avoir servi lors de l’attaque, notamment des cagoules.

Les déclarations du chauffeur auraient ensuite orienté les enquêteurs vers d’autres suspects. Selon L’Observateur, deux personnes ont finalement été interpellées par la police de Ndamatou, avec l’appui des gendarmes. L’un des suspects, présenté comme le cerveau présumé du groupe, a été acheminé à Dahra pour les besoins de la reconstitution des faits.

Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres personnes soupçonnées d’avoir participé au braquage, retracer le parcours du groupe et localiser les huit millions de francs CFA emportés.