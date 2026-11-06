Budget 2027 : Le FRAPP alerte sur les coupes budgétaires et interpelle le gouvernement

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) critique les orientations du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027. Dans un communiqué publié ce vendredi 6 novembre 2026, le mouvement dénonce la poursuite d’une politique d’austérité budgétaire qui, selon lui, fait peser sur les populations les conséquences des engagements financiers de l’État.

« La réalité est que les populations seront privées de 792,1 milliards F CFA de projets et de réalisations qui auraient pu contribuer à améliorer leurs conditions de vie », soutient le FRAPP. Le mouvement conteste également l’argument du gouvernement relatif au recentrage des investissements sur les projets à fort impact économique et social. Selon lui, les autorités avaient déjà procédé à une sélection des projets depuis 2024, ce qui rendrait difficilement justifiables de nouvelles réductions.

Le projet de budget 2027 prévoit, selon le FRAPP, de ramener le coût des subventions à l’énergie à un maximum de 1 % du produit intérieur brut (PIB) par an. Cette orientation s’inscrit dans la volonté du gouvernement de poursuivre la réduction progressive des subventions généralisées au profit d’un mécanisme de ciblage.

Le mouvement déplore toutefois l’absence d’informations sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme. « À ce jour, aucun travail scientifique rigoureux sur les subventions n’a été communiqué aux citoyens. Aucune stratégie précise ne permet non plus de comprendre les modalités d’application du ciblage, ses critères et les garanties offertes aux populations », affirme-t-il. Pour le FRAPP, une réforme de cette nature ne peut être engagée « sans transparence ni véritable débat public ».

Face au poids du service de la dette dans les finances publiques, le mouvement réclame un examen approfondi des conditions dans lesquelles celle-ci a été constituée, l’identification des responsabilités et la formulation de recommandations. « Cet audit citoyen devient une nécessité vitale pour la survie de l’économie sénégalaise », soutient le FRAPP.

Le mouvement estime également que le Plan de traitement de la dette du Sénégal (PTDS) ne constitue pas une réponse suffisante à la crise. Il considère que les partenaires financiers privilégient avant tout la sécurisation de leurs intérêts et le remboursement de leurs créances.

Le FRAPP relève par ailleurs l’absence de référence, dans le PLFI 2027, à la décision annoncée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), lors de son sommet du 19 juillet 2026 en Sierra Leone, concernant le lancement de la monnaie unique éco en 2027.

À quelques semaines de cette échéance, le mouvement déplore le manque d’indications sur la position du Sénégal et les dispositions envisagées pour préparer le pays. Il invite ainsi les députés à interpeller le gouvernement sur « sa véritable posture, les implications budgétaires et institutionnelles d’un éventuel lancement de cette monnaie et le calendrier de concertation retenu avec la CEDEAO ».

Le FRAPP réaffirme toutefois son opposition à la formule actuelle de l’éco, estimant qu’elle « ne constitue pas, en l’état, une véritable voie vers la souveraineté monétaire ».