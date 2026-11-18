L’Assemblée nationale a rejeté, ce mercredi 18 novembre 2026, le rapport de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire relatif aux considérations générales du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027. Malgré les explications du ministre des Finances, Cheikh Diba, seuls 18 parlementaires ont voté en faveur du document, contre une large majorité opposée.

Le scrutin s’est déroulé en séance plénière, après les échanges sur les grandes orientations financières du budget 2027, notamment les recettes, les dépenses et les opérations d’emprunt prévues par le gouvernement.

Sur les 146 votants, dont 21 par procuration, 18 députés ont soutenu le rapport. Deux parlementaires se sont abstenus, tandis que les autres ont voté contre.

Avant le vote, Cheikh Diba avait tenté de répondre aux préoccupations soulevées par les députés et de défendre les choix budgétaires du gouvernement. Le ministre des Finances avait notamment apporté des éclaircissements sur le fondement juridique du projet, le niveau du déficit, les hypothèses macroéconomiques, les prévisions de recettes ainsi que la réforme des subventions.

Ces explications n’ont toutefois pas permis de convaincre la majorité des parlementaires. Le rejet du rapport intervient dans un contexte de désaccords entre le gouvernement et la commission des Finances autour de l’examen du budget 2027.