Budget : Diomaye demande un examen rigoureux des projets de lois de finances 2026 et 2027

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux députés d’examiner, dans les meilleures conditions, le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 et le projet de loi de finances initiale (LFI) 2027.

Selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mardi, le chef de l’État souhaite que le gouvernement veille au bon déroulement de la session budgétaire. Pour Bassirou Diomaye Faye, ces textes ouvrent « une nouvelle ère de consolidation budgétaire, d’assainissement des finances publiques et de relance économique », rapporte le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

Le président de la République a également invité les membres du gouvernement à assurer, avec pédagogie et responsabilité, une communication précise sur le bilan des activités, ainsi que sur les projets et actions sectoriels réalisés et programmés pour 2026 et 2027.

Concernant la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale, ouverte ce mardi, Bacary Sarr indique que le chef de l’État a rappelé que le projet de loi de finances pour l’année 2027 a été déposé dans les délais sur le bureau de l’Assemblée nationale, conformément à la loi organique relative aux lois de finances.

Le texte est accompagné du rapport définissant l’équilibre économique et financier du budget, précise le porte-parole du gouvernement.