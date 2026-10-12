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Politique

Building Resilience : La Première dame du Cap-Vert à Dakar pour le lancement de la campagne

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La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a accueilli ce lundi 12 octobre 2026 son homologue cap-verdienne, Débora Katisa Carvalho, Première dame de la République du Cap-Vert. Celle-ci est venue prendre part au lancement officiel de la campagne « Building Resilience » au Sénégal.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Marie Khone Faye a indiqué que cet accueil s’est déroulé dans le respect de la teranga sénégalaise, en soulignant son caractère traditionnel.

La Première dame du Sénégal a également annoncé qu’elle accueillera, dans les prochains jours, d’autres Premières dames d’Afrique attendues à cette rencontre. Celle-ci porte, selon elle, l’engagement commun des Premières dames en faveur de la résilience des femmes et des filles.

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