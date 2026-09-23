CAN-2027 : Une équipe arbitrale libyenne désignée pour Mozambique-Sénégal

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné une équipe arbitrale libyenne pour officier lors du match entre le Mozambique et le Sénégal, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN-2027.

La rencontre entre les Mambas et les Lions sera dirigée par le Libyen Mutaz A. Ibrahim. Il sera assisté de ses compatriotes Alayat Munji et Ahamed Alteer, désignés comme arbitres assistants.

Le corps arbitral sera complété par Elmabrouk Muhammad, également Libyen, qui assurera les fonctions de quatrième arbitre.

La CAF a par ailleurs désigné le Togolais Kodjo Dobou comme commissaire du match. Le Burundais Mfubusa Bernard officiera, pour sa part, en qualité d’assesseur des arbitres.

Le match est prévu ce vendredi à Maputo, à 15 h, heure locale, soit 13 h GMT. Arrivée dans la capitale mozambicaine lundi, la sélection sénégalaise poursuit sa préparation sous la direction de son nouveau sélectionneur, Patrick Vieira.

Pour les Lions, champions d’Afrique en titre, cette rencontre constitue le premier rendez-vous de la campagne des éliminatoires de la CAN-2027. La sélection sénégalaise entend ainsi entamer cette nouvelle phase qualificative dans les meilleures conditions.