Canaries : 211 migrants sénégalais secourus au large d’El Hierro

Au total, 416 migrants ont été secourus ce vendredi 23 octobre au large de l’île d’El Hierro, dans l’archipel espagnol des Canaries. Parmi eux, 211 personnes parties du Sénégal avaient embarqué à bord de deux pirogues.

Selon les informations disponibles, la première embarcation transportait 41 migrants, tandis que la seconde comptait 170 passagers. Les deux groupes ont été secourus et acheminés à El Hierro. Aucun décès n’a été signalé.

Le même jour, une troisième pirogue en provenance de la Gambie a accosté sur l’île avec 205 personnes à bord, dont 12 femmes et neuf mineurs, parmi lesquels deux filles. Tous les passagers se porteraient bien.

Ces nouvelles arrivées témoignent de la poursuite des traversées migratoires au départ des côtes sénégalaises et gambiennes vers les îles Canaries, des voyages maritimes qui exposent les candidats à la migration à de nombreux risques.