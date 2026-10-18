Candidature de Macky à l’ONU : Mame Mbaye Niang explique les raisons du retrait

Macky Sall a annoncé, samedi, le retrait de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies, à la suite du vote informel du 16 octobre 2026 organisé dans le cadre du processus de désignation du prochain dirigeant de l’organisation. Selon Mame Mbaye Niang, ancien ministre et proche de l’ancien chef de l’État, cette décision s’explique notamment par les rapports de force au sein du Conseil de sécurité et les difficultés à obtenir un consensus entre les grandes puissances.

Intervenant lors d’un direct sur TikTok, Mame Mbaye Niang a estimé que les oppositions rencontrées dans le cadre du processus rendaient difficile la poursuite de la candidature. « Quand on essuie un droit de veto, on ne peut pas être élu Secrétaire général. Il s’agissait aujourd’hui de reprendre les discussions entre les cinq puissances afin de trouver un consensus », a-t-il expliqué.

D’après l’ancien ministre, les candidats pouvaient poursuivre les négociations avec les puissances susceptibles de bloquer leur accession au poste. Il a toutefois affirmé que Macky Sall n’était pas disposé à renoncer à ses convictions pour obtenir des soutiens diplomatiques. « Mais qui connaît Macky Sall sait qu’il ne va jamais transiger sur ses convictions. C’est un homme de principe dont le monde entier reconnaît le parcours et le discours », a-t-il déclaré.

Mame Mbaye Niang a également évoqué les divergences géopolitiques entre les grandes puissances, notamment la Russie, les pays européens et les États-Unis. Selon lui, ces désaccords stratégiques ont pesé sur le processus de sélection et contribué aux oppositions rencontrées par les différents candidats.

L’ancien ministre a par ailleurs souligné les divergences concernant le profil du futur Secrétaire général des Nations unies. Il a affirmé que la plupart des pays européens, à l’exception de la France, privilégiaient une candidature féminine, tandis que Paris soutenait une candidature africaine.

Pour Mame Mbaye Niang, le retrait de Macky Sall traduit ainsi le refus de son ancien mentor de faire des concessions qui seraient contraires à ses principes. « En quelque sorte, conserver ses principes et refuser d’être la marionnette de personne, c’est ce qui l’a poussé à jeter l’éponge », a-t-il insisté.

Afin d’illustrer les contraintes du processus, il a rappelé qu’un candidat pouvait obtenir une large majorité de suffrages sans être élu s’il se heurtait au veto d’un seul des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Il a ainsi mis en avant le poids déterminant de ces puissances dans la désignation du prochain chef de l’organisation internationale.

Enfin, Mame Mbaye Niang a réaffirmé que Macky Sall avait toujours défendu, selon lui, une posture d’équilibre et de neutralité à l’égard des peuples et des États, au service de la paix, de la sécurité et du développement. Il estime que la poursuite des négociations au prix de concessions diplomatiques aurait risqué de compromettre cet engagement.