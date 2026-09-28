CCJS : Le député Mbaye Dione interpelle la ministre des Sports sur la politique publique en faveur de la jeunesse

À l’approche de l’installation officielle du Conseil consultatif de la jeunesse du Sénégal (CCJS), prévue le 29 septembre 2026 sous la présidence du chef de l’État, le député Mbaye Dione a adressé une série de questions écrites à la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

Dans sa correspondance datée du 24 septembre 2026, le parlementaire souhaite obtenir des clarifications sur plusieurs aspects de la politique publique destinée à la jeunesse. Il estime que l’installation du CCJS constitue une occasion de faire le point sur les différents dispositifs qui structurent l’action du département ministériel en faveur des jeunes.

Le député s’intéresse d’abord aux questions liées à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à l’insertion des jeunes. Il demande notamment au ministère de dresser le bilan des dispositifs publics de financement et d’accompagnement de l’entrepreneuriat des jeunes et de préciser les évolutions envisagées pour améliorer le taux d’insertion professionnelle des bénéficiaires au cours de l’année à venir.

Sur la formation professionnelle, Mbaye Dione souhaite connaître les mesures prévues pour renforcer l’adéquation entre l’offre de formation professionnelle et technique destinée aux jeunes et les besoins du marché du travail, notamment dans les secteurs porteurs identifiés par l’Agenda national de Transformation « Vision Sénégal 2050 ».

La question de l’émigration irrégulière figure également parmi les préoccupations du député. Il interroge la ministre sur les actions menées, en collaboration avec les autres départements ministériels concernés, pour lutter contre ce phénomène et renforcer les alternatives économiques locales susceptibles d’en réduire l’attractivité.

Le fonctionnement du Conseil consultatif de la jeunesse fait également l’objet de plusieurs questions. Mbaye Dione demande notamment des précisions sur l’articulation entre la sélection de certains conseillers, parmi lesquels le représentant de la diaspora et les profils retenus à l’issue de l’appel à candidatures, sur la base de compétences dans des domaines déterminés comme la gouvernance, la santé, l’emploi ou le numérique, et l’attribution des responsabilités au sein du Bureau exécutif.

Le député interroge également la ministre sur l’adoption et la communication du règlement intérieur du Conseil. Il demande si ce règlement, chargé par les articles 12 et 14 du décret n° 2025-1962 de fixer les missions ainsi que la composition des commissions, a été adopté et communiqué à l’ensemble des membres du Collège national avant l’élection du 29 juin 2026.

Dans le même volet, Mbaye Dione souhaite savoir si l’ensemble des candidats a bénéficié d’un délai et d’un cadre identiques pour préparer leur participation, dans le but de garantir l’égalité des chances entre eux. Le parlementaire aborde la question des moyens budgétaires consacrés à la jeunesse. Il demande à la ministre de préciser le montant global des crédits inscrits au titre de l’exercice 2026 pour les différents programmes et dispositifs destinés à la jeunesse, y compris le CCJS, ainsi que la part de ces crédits effectivement exécutée à ce jour.

Pour Mbaye Dione, l’installation du CCJS par le chef de l’État constitue une étape importante pour la jeunesse sénégalaise et doit être accompagnée d’une vision d’ensemble claire sur les différents chantiers liés aux politiques publiques en faveur des jeunes.