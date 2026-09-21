CDC : Amadou Lamine Guissé installé Directeur général par intérim

La cérémonie d’installation et de prestation de serment de Amadou Lamine Guissé, nouveau Directeur général par intérim de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), s’est tenue ce lundi 21 septembre 2026.

La cérémonie s’est déroulée devant les membres de la Commission de surveillance, sous la présidence de Babacar Diame, président de ladite Commission.

Cette étape institutionnelle réaffirme l’engagement de la CDC à poursuivre ses missions stratégiques au service du développement économique et social.

À cette occasion, la CDC souhaite plein succès à Amadou Lamine Guissé dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.