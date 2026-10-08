CDC : Amadou Lamine Guissé veut placer l’institution sous le signe de la performance

Après la passation de service avec le directeur général sortant, le nouveau directeur général par intérim de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Amadou Lamine Guissé, par ailleurs secrétaire général de l’institution, a entamé sa prise de fonction par une série de rencontres avec les responsables, les collaborateurs et les représentants des filiales. Une première journée placée sous le signe de la cohésion, de la mobilisation des équipes et de la performance.

Dès les premières heures de sa prise de fonction, Amadou Lamine Guissé a présidé une réunion de coordination élargie aux directeurs généraux des filiales et aux chefs de département de la CDC.

Cette rencontre lui a permis de présenter les grandes orientations qui devront guider son action à la tête de l’institution. Au cœur de son intervention, le nouveau directeur général par intérim a placé la dimension humaine, qu’il considère comme un élément essentiel de la dynamique de transformation et de consolidation de la CDC. Il a appelé les responsables et l’ensemble des collaborateurs à unir leurs efforts afin de relever collectivement les défis auxquels l’institution est confrontée.

Tout en rappelant le caractère intérimaire de sa nomination, Amadou Lamine Guissé a insisté sur la nécessité d’assurer la continuité de l’action de la CDC. Pour lui, cette période ne doit pas constituer un frein à la poursuite des objectifs de l’institution. Il a ainsi invité les équipes à se projeter vers l’avenir et à se mobiliser autour des priorités identifiées.

Parmi les principaux enjeux évoqués figurent l’amélioration de la rentabilité financière de la CDC, le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, ainsi que la remobilisation des équipes. Le nouveau directeur général par intérim a également insisté sur l’atteinte des objectifs assignés à l’institution et sur la nécessité de redynamiser ses filiales. Autre priorité affichée : le repositionnement de la CDC comme investisseur institutionnel de premier rang aux côtés de l’État.

Pour atteindre ces objectifs, Amadou Lamine Guissé a appelé les cadres dirigeants à davantage d’ouverture et d’écoute à l’égard des collaborateurs. Il a également plaidé pour une plus grande participation de ces derniers à la dynamique de l’institution, dans un esprit de responsabilité collective. À l’issue de cette première réunion, les participants ont salué le caractère rassembleur et constructif de son intervention et réaffirmé leur disponibilité à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission.

La deuxième séquence de la journée a réuni l’ensemble des collaborateurs de l’établissement public ainsi que les représentants des différentes filiales de la CDC. Plusieurs intervenants ont pris la parole au cours de cette rencontre, notamment la présidente de l’Amicale des Femmes de la CDC, le représentant du collège des délégués du personnel, la directrice du Capital humain par intérim, le représentant des directeurs généraux des filiales et le président de la Commission de Surveillance.

Tous ont salué la nomination d’Amadou Lamine Guissé et exprimé les attentes suscitées par cette nouvelle étape dans la vie de l’institution. La présidente de l’Amicale des Femmes de la CDC a notamment mis en avant la confiance placée en lui et estimé que son expérience de manager pouvait contribuer à propulser l’institution vers un nouvel horizon.

Elle a également souhaité que cette nouvelle étape permette à la CDC de renforcer son rôle dans le développement économique du pays et de retrouver une position de leader parmi ses pairs, dans le respect de sa mission d’intérêt général.

Prenant à son tour la parole, Amadou Lamine Guissé a assuré les collaborateurs de sa disponibilité et de sa volonté de travailler avec l’ensemble des composantes de la CDC. Il a réaffirmé son attachement à la cohésion sociale et à la solidarité, tout en appelant les équipes à faire preuve de responsabilité, de rigueur et d’intégrité.

Le directeur général par intérim a également insisté sur la nécessité d’un engagement constant au service de l’institution. Il entend inscrire son action dans une dynamique reposant à la fois sur l’équité et l’exigence de performance.

Cette rencontre avec les collaborateurs aura ainsi permis d’établir les premiers repères de cette nouvelle période à la tête de la CDC. L’écoute, la confiance, la solidarité et la responsabilité constituent les principaux axes mis en avant au cours de cette première journée.

À travers cette démarche, Amadou Lamine Guissé entend fédérer les différentes composantes de la Caisse des Dépôts et Consignations autour d’une ambition commune : consolider les acquis, relever les défis auxquels l’institution est confrontée et renforcer son rayonnement.