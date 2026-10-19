CEDEAO-AES : Dakar accueille des discussions sur l’avenir de leurs relations

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Confédération des États du Sahel (AES) ont engagé des discussions sur l’avenir de leurs relations lors d’une réunion tenue le 17 octobre 2026 à Dakar.

Cette rencontre ministérielle a été précédée, le 16 octobre, par une consultation des ministres des Affaires étrangères des États membres de la CEDEAO, présidée par Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, en sa qualité de président du Conseil des ministres de l’organisation chargé des Affaires étrangères.

Selon le communiqué, cette réunion constitue une première étape depuis le retrait officiel du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO et la création de la Confédération des États du Sahel.

Les discussions s’inscrivent dans le prolongement des décisions et recommandations de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 19 juillet 2026 à Lungi, en Sierra Leone. Elles font également suite aux consultations organisées à Bamako, au cours desquelles les deux parties avaient exprimé leur volonté de construire une coopération fondée sur le respect de leurs choix respectifs.

Présentée comme une plateforme de dialogue destinée à définir les contours de la future coopération entre la CEDEAO et l’AES, la rencontre de Dakar a permis d’identifier les priorités et les attentes de chaque partie, ainsi que de s’accorder sur les principes devant guider les discussions.

Cette réunion sera suivie d’une série de rencontres visant à mettre en place, de manière progressive, un cadre de coopération dans les domaines d’intérêt commun.