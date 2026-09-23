Chambre d’accusation : Lat Diop obtient la mainlevée de son bracelet

Assigné à résidence, l’ancien directeur de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, vient d’obtenir la mainlevée de son bracelet électronique. Selon les informations de Seneweb, ses avocats Cheikh Amadou Ndiaye, Badara Alioune Fall et Cie avaient saisi la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar aux fins d’une mainlevée. L’affaire a été plaidée ce mercredi. Statuant, la chambre d’accusation a prononcé la mainlevée du bracelet, rapporte Seneweb.