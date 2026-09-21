Clôture de la tournée italienne : Le Khalife de Bambilor appelle à une gestion humaniste de l’immigration

En visite en Italie dans le cadre de la 18e édition de sa tournée européenne, Thierno Amadou BA, Khalife de Bambilor et Ambassadeur de la paix, a marqué la dernière étape de son séjour ce dimanche 20 septembre 2026 à Crema.

Invité par l’ONG R.I.E.P.P. (Réseau International pour l’Éducation, la Paix et la Prospérité), présidée par Abdou Sylla, le guide spirituel s’est exprimé devant des autorités religieuses et civiles réunies à la Sala Alessandrini de Crema. Parmi les participants figuraient notamment Monseigneur Daniele Gianotti, évêque de Crema, ainsi que des représentants de la municipalité.

Au cours de cette rencontre, Thierno Amadou BA a abordé la question de l’immigration, du dialogue interreligieux et du vivre-ensemble.

Le Khalife de Bambilor a placé la dimension humaine au cœur de la question migratoire. « Derrière le mot « immigration », il y a des visages. Des mères, des pères, des étudiants, des travailleurs », a-t-il rappelé.

Soulignant les difficultés qui peuvent jalonner le parcours migratoire, il a appelé les sociétés d’accueil à renforcer les mécanismes de solidarité et d’accompagnement.

« Quand un être humain traverse une frontière, devons-nous voir uniquement un étranger… ou devons-nous d’abord voir un être humain ? », a-t-il interrogé.

S’appuyant sur la Sourate Al-Hujurât, avec le rappel que « Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez », Thierno Amadou BA a défendu l’idée que la diversité constitue une richesse.

Il a également partagé l’expérience du Sénégal en matière de coexistence pacifique et de dialogue islamo-chrétien, présentant cette diplomatie religieuse comme un moyen de favoriser le rapprochement des cultures et de lutter contre les préjugés.

Le Khalife de Bambilor a par ailleurs salué l’engagement citoyen de la diaspora, notamment celui d’Abdou Sylla et de l’association RIEPP. « Une communauté ne se construit pas avec des discours, elle se construit avec des actions », a-t-il déclaré.

Thierno Amadou BA s’est adressé aux jeunes, qu’il considère comme une force à accompagner. « Mes chers jeunes, vous n’êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes une force à accompagner », a-t-il lancé.

Selon lui, cette jeunesse, située au croisement de plusieurs cultures et de plusieurs langues, constitue un vecteur de la « rencontre du donner et du recevoir ». La tournée italienne s’est achevée à Crema dans la fraternité, autour d’un apéritif multiculturel.

Correspondance particulière d’Aly Saleh