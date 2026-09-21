Société

Clôture de la tournée italienne : Le Khalife de Bambilor appelle à une gestion humaniste de l’immigration

Par Xibaaru
0

En visite en Italie dans le cadre de la 18e édition de sa tournée européenne, Thierno Amadou BA, Khalife de Bambilor et Ambassadeur de la paix, a marqué la dernière étape de son séjour ce dimanche 20 septembre 2026 à Crema.

Invité par l’ONG R.I.E.P.P. (Réseau International pour l’Éducation, la Paix et la Prospérité), présidée par Abdou Sylla, le guide spirituel s’est exprimé devant des autorités religieuses et civiles réunies à la Sala Alessandrini de Crema. Parmi les participants figuraient notamment Monseigneur Daniele Gianotti, évêque de Crema, ainsi que des représentants de la municipalité.

Au cours de cette rencontre, Thierno Amadou BA a abordé la question de l’immigration, du dialogue interreligieux et du vivre-ensemble.

Le Khalife de Bambilor a placé la dimension humaine au cœur de la question migratoire. « Derrière le mot « immigration », il y a des visages. Des mères, des pères, des étudiants, des travailleurs », a-t-il rappelé.

Soulignant les difficultés qui peuvent jalonner le parcours migratoire, il a appelé les sociétés d’accueil à renforcer les mécanismes de solidarité et d’accompagnement.

« Quand un être humain traverse une frontière, devons-nous voir uniquement un étranger… ou devons-nous d’abord voir un être humain ? », a-t-il interrogé.

S’appuyant sur la Sourate Al-Hujurât, avec le rappel que « Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez », Thierno Amadou BA a défendu l’idée que la diversité constitue une richesse.

Il a également partagé l’expérience du Sénégal en matière de coexistence pacifique et de dialogue islamo-chrétien, présentant cette diplomatie religieuse comme un moyen de favoriser le rapprochement des cultures et de lutter contre les préjugés.

Le Khalife de Bambilor a par ailleurs salué l’engagement citoyen de la diaspora, notamment celui d’Abdou Sylla et de l’association RIEPP. « Une communauté ne se construit pas avec des discours, elle se construit avec des actions », a-t-il déclaré.

Thierno Amadou BA s’est adressé aux jeunes, qu’il considère comme une force à accompagner. « Mes chers jeunes, vous n’êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes une force à accompagner », a-t-il lancé.

Selon lui, cette jeunesse, située au croisement de plusieurs cultures et de plusieurs langues, constitue un vecteur de la « rencontre du donner et du recevoir ». La tournée italienne s’est achevée à Crema dans la fraternité, autour d’un apéritif multiculturel.

 

Correspondance particulière d’Aly Saleh

laissez un commentaire