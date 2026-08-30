Coalition Natangué Askan Wi : Une distribution de Corans et de tapis de prière dans 55 mosquées

La Coalition Natangué Askan Wi a procédé, dimanche, à une distribution d’exemplaires du Saint Coran et de tapis de prière dans le cadre d’une initiative à portée spirituelle et sociale. L’opération, présentée comme un geste de solidarité envers les communautés, devrait se poursuivre dans 55 mosquées ciblées.

À travers cette action, la coalition entend contribuer au bien-être spirituel des fidèles et renforcer les initiatives de proximité en direction des communautés. « Cette initiative symbolique se poursuivra dans 55 mosquées ciblées », a indiqué Dr. Mohamed Diallo, président de la Coalition Natangué Askan Wi, exprimant l’espoir que cette démarche puisse « contribuer, à notre modeste mesure, au bien-être spirituel de nos communautés ».

Dans sa déclaration, le responsable a placé cette action sous le signe du partage et de la solidarité, en rappelant une parole attribuée au Prophète Muhammad ﷺ sur l’importance de venir en aide aux personnes dans le besoin. « Le croyant qui rassasie son frère affamé et soulage sa souffrance verra Allah lui accorder Sa miséricorde au Jour où nul secours ne vaudra en dehors du Sien », a-t-il cité.

Au-delà de la distribution de matériels religieux, Dr. Mohamed Diallo a également adressé une pensée aux populations touchées par les conflits à travers le monde. « Nos pensées s’envolent vers tous les peuples meurtris par la guerre », a-t-il déclaré, évoquant notamment « ces mères qui pleurent leurs enfants » et « ces familles contraintes de fuir leurs maisons ».

La situation des populations confrontées à la famine figure également au cœur de son message. Le président de la Coalition Natangué Askan Wi a exprimé sa compassion envers « ces millions d’êtres humains que la famine réduit au silence », ainsi qu’envers « ces enfants dont les larmes remplacent les sourires ». Il a également eu une pensée pour les familles qui affrontent quotidiennement « l’épreuve douloureuse de la faim ».

Dr. Mohamed Diallo a formulé des prières en faveur de la paix et du soulagement des populations éprouvées. « Qu’Allah, le Très Miséricordieux, fasse taire les armes, ramène la paix dans les nations déchirées, nourrisse ceux qui souffrent de la faim et soulage tous les cœurs éprouvés », a-t-il souhaité.

L’initiative devrait également être appelée à prendre de l’ampleur, selon le président de la coalition, qui souhaite disposer de davantage de moyens pour élargir les bénéficiaires. « Puisse le Très-Haut nous accorder davantage de moyens afin que, demain, notre solidarité soit encore plus grande », a-t-il déclaré, avec l’ambition de voir l’action toucher « davantage de mosquées, de familles et de vies ».

Pour Dr. Mohamed Diallo, cette démarche s’inscrit dans une conception de la solidarité fondée sur le don et le partage. « Donner n’appauvrit jamais celui qui partage ; cela enrichit son âme et fait grandir son humanité », a-t-il affirmé, invitant ainsi à considérer l’aide aux autres comme un acte de responsabilité et d’humanité.