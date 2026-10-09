Commission d’enquête parlementaire : Abdou Karim Fofana attendu le 12 octobre

Abdou Karim Fofana, ancien ministre et ancien directeur général de l’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’État (AGPBE), sera entendu le lundi 12 octobre 2026 par la Commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les cessions d’immeubles du patrimoine bâti de l’État.

Dans un communiqué publié à la suite d’informations parues ce vendredi 9 octobre, l’ancien ministre précise avoir reçu sa convocation le jeudi 8 octobre dans l’après-midi, pour une audition initialement prévue le même jour. Il affirme avoir immédiatement pris contact avec le président de la Commission afin de lui faire part de sa disponibilité à être entendu dans l’après-midi du jeudi ou, à défaut, le vendredi 9 octobre.

« Compte tenu du déroulement de ses travaux, la Commission m’a proposé la date du lundi 12 octobre 2026, que nous avons retenue d’un commun accord », explique-t-il. Abdou Karim Fofana assure qu’il répondra à l’ensemble des questions des députés lors de cette audition.

« Rendre compte de sa gestion devant la Représentation nationale n’est pas une contrainte : c’est l’exigence de toute personne ayant servi l’État », conclut l’ancien ministre.