Commission d’enquête parlementaire : Abdou Karim Fofana dénonce des échanges « pas décents »

Auditionné lundi par la commission d’enquête parlementaire sur le patrimoine bâti de l’État, l’ancien ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, est revenu mardi sur ses échanges parfois tendus avec les députés. S’il reconnaît l’importance de ces commissions pour la transparence et la reddition des comptes, il déplore les conditions dans lesquelles certaines questions lui ont été posées.

Intervenant sur les ondes de la RFM, Abdou Karim Fofana a estimé que les commissions d’enquête parlementaires constituent un mécanisme utile au renforcement de la transparence. Il a toutefois insisté sur la nécessité de respecter les personnes convoquées, notamment les agents de l’administration ayant travaillé sur les dossiers examinés.

« Mais il faut un minimum de décence et de respect pour les citoyens sénégalais et les agents de l’administration qui ont eu à travailler sur des dossiers », a-t-il déclaré.

Selon l’ancien ministre, les députés doivent permettre aux personnes auditionnées de développer leurs réponses et de contextualiser les dossiers concernés. Il affirme avoir été interrompu à plusieurs reprises lorsque ses explications ne correspondaient pas, selon lui, aux attentes des parlementaires.

« Par exemple, hier on m’interdisait de contextualiser. À chaque fois que je donnais une réponse qui n’allait pas dans le sens, peut-être, de leurs attentes, on me coupait. Ce n’est pas décent », a-t-il déploré.

Pour Abdou Karim Fofana, la recherche de la vérité et de l’information exige que les personnes auditionnées puissent s’exprimer librement, sans être contraintes de fournir des réponses prédéterminées.

L’ancien ministre dit ainsi avoir eu le sentiment d’être face à une démarche visant davantage à obtenir des déclarations conformes à un objectif politique qu’à établir les faits.

« Moi, j’ai eu le sentiment, hier, que j’étais dans une cour d’inquisition qui souhaitait me faire dire des choses qui ne sont pas réelles, des choses qui allaient dans le sens de leur projet politique », a-t-il affirmé.