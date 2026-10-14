Commission d’enquête parlementaire : Abdoulaye Daouda Diallo décline sa convocation

L’ancien ministre Abdoulaye Daouda Diallo a annoncé qu’il ne donnerait pas suite, dans les conditions fixées, à sa convocation devant la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les irrégularités alléguées dans la passation et l’exécution des marchés du programme « Un étudiant, un ordinateur ».

Dans une lettre datée du 14 octobre 2026 et rédigée à Boké Dialloube, Abdoulaye Daouda Diallo indique que son audition était prévue le jeudi 15 octobre à 15 heures. La convocation, transmise par WhatsApp, portait notamment sur les circonstances et le fondement de « l’éventuelle autorisation du fonds de garantie constitué en 2012-2013 auprès d’Ecobank ».

L’ancien ministre estime que la formulation de l’objet de l’audition ne permet pas d’identifier précisément l’acte sur lequel la commission souhaite recueillir ses explications. Selon lui, une audition devrait reposer sur des faits clairement établis et des pièces préalablement communiquées, afin que la personne convoquée puisse connaître la décision concernée, son implication supposée et les questions auxquelles elle doit répondre.

Abdoulaye Daouda Diallo s’interroge également sur la demande qui lui a été adressée de se présenter avec des actes, des notes, des documents et des pièces en rapport avec l’objet de l’audition.

À ce sujet, il rappelle que les actes et correspondances produits dans l’exercice de fonctions ministérielles relèvent des archives de l’État et restent sous la garde des administrations compétentes. Il estime qu’il revient donc à la commission de solliciter ces documents auprès des services qui les détiennent.

« Un ancien ministre ne saurait être considéré comme le dépositaire personnel des archives de son ancien département », souligne-t-il dans sa lettre.

L’ancien ministre critique par ailleurs les modalités de transmission de la convocation. Il considère que l’envoi par WhatsApp, avec une date et un horaire fixés sans concertation préalable, ne correspond pas à la courtoisie institutionnelle attendue. Selon lui, une prise de contact préalable assortie de propositions de dates et d’horaires aurait permis de tenir compte de ses disponibilités et de préparer l’audition dans de meilleures conditions.

Au regard de ces observations, Abdoulaye Daouda Diallo demande à la commission de prendre acte de sa décision de ne pas répondre à la convocation dans les conditions ainsi fixées.