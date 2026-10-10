Commission d’enquête parlementaire : El Mansour Diop tourne en dérision les députés de Pastef

La commission d’enquête parlementaire continue de susciter des réactions contrastées. Alors qu’une partie de l’opinion publique salue la démarche des députés de Pastef, d’autres voix critiquent leur méthode. Parmi elles, El Mansour Diop, directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec et membre fondateur du parti Kiiraay, qui a choisi l’ironie pour exprimer son point de vue.

Dans une publication sur sa page Facebook, El Mansour Diop a livré une lecture sarcastique des auditions parlementaires, illustrant son propos par une vidéo comique. « Un enquêteur autoritaire qui ne sait absolument rien de ce qu’il enquête ; un inculpé circonstanciel qui dispense un cours d’initiation », écrit-il.

À travers cette formule, le membre fondateur de Kiiraay décrit une situation dans laquelle celui qui mène l’interrogatoire semble apprendre de la personne qu’il questionne. Il poursuit sur le même ton ironique : « À la fin, le premier apprend les notions basiques, le second enfile une robe d’expert. »

Une manière de tourner en dérision ce qu’il présente comme un renversement des rôles au cours des auditions de la commission d’enquête parlementaire.

El Mansour Diop conclut sa publication par une nouvelle pique à l’endroit des réactions suscitées par ces travaux. « Les émotifs jubilent, les raisonnables attendent la fin du cirque pour passer aux choses sérieuses : la justice ! », écrit-il, avant de souhaiter un bon week-end.