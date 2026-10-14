 Commission d’enquête parlementaire : l’ancien ministre Moussa Baldé ne répondra pas

L’ancien ministre Moussa Baldé a annoncé sa décision de ne pas participer à l’audition prévue le vendredi 16 octobre 2026 devant la commission d’enquête parlementaire chargée du programme « Un étudiant, un ordinateur ». Dans une lettre adressée au président de la commission, le député El Hadji Guèye, il évoque notamment l’imprécision des faits sur lesquels il est appelé à s’expliquer et la nécessité de disposer de documents préalables.

Dans sa correspondance datée du 14 octobre 2026, Moussa Baldé accuse réception de la convocation du 8 octobre, référencée N° 041/AN/CEP-UEUO. L’ancien ministre affirme respecter l’Assemblée nationale et sa mission de contrôle, tout en estimant qu’une audition doit être préparée de manière à permettre des réponses précises, documentées et utiles.

Il relève toutefois que la lettre de convocation ne précise ni les faits particuliers concernés, ni les marchés visés, ni les actes ou décisions sur lesquels la commission souhaite obtenir des éclaircissements.

Moussa Baldé estime que cette formulation générale ne permet pas de préparer sérieusement son audition. Il invoque à cet égard l’article 53 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui prévoit que les commissions d’enquête sont formées pour « recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés ».

L’ancien ministre juge également insuffisante la référence à d’« éventuels dysfonctionnements », en l’absence de précisions sur leur nature et sur les pièces susceptibles de les étayer. Il demande ainsi que les faits à éclaircir soient clairement identifiés et que les documents servant de base aux interrogations de la commission lui soient communiqués au préalable.

Dans sa lettre, Moussa Baldé s’interroge également sur la demande de présentation de rapports, notes et correspondances relatifs à la supervision et au contrôle du programme.

Il rappelle que ces documents, établis ou reçus dans l’exercice de fonctions ministérielles, appartiennent à l’État et sont conservés dans les archives des services compétents.

« Je n’en suis ni le propriétaire ni le dépositaire à titre personnel », précise-t-il, estimant que leur communication doit être sollicitée auprès des administrations qui en assurent la garde.

Au regard de ces observations, l’ancien ministre considère que les conditions nécessaires à un échange utile et documenté ne sont pas réunies. Il demande, en conséquence, au président de la commission d’enquête parlementaire de prendre acte de sa décision de ne pas participer à l’audition prévue le 16 octobre 2026.

Moussa Baldé est professeur titulaire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), président du Conseil départemental de Kolda et ancien ministre.