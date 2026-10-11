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Politique

Commissions d’enquête parlementaire : L’APR dénonce une « farce de mauvais goût »

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L’Alliance pour la République (APR), formation politique de l’ancien président Macky Sall, a réagi aux commissions d’enquête parlementaire actuellement en cours à l’Assemblée nationale. Le parti s’est dit « outré par le spectacle ayant cours, depuis le début de la semaine, à l’Assemblée nationale ».

L’APR dénonce ce qu’elle qualifie de « farce de mauvais goût », estimant que la « théâtralisation finit par transformer une procédure institutionnelle sérieuse en un cirque médiatique ». Selon le parti, l’objectif recherché serait « la recherche du « buzz » et la manipulation des masses ».

La formation politique regrette ainsi « cette mise en scène des auditions », qu’elle considère comme préjudiciable à la recherche de la vérité. Elle estime que les questions posées par les parlementaires privilégient l’impact médiatique immédiat au détriment de la clarification des faits.

« Du coup, l’enquête s’apparente plus à un procès d’intention public où le principe de la présomption d’innocence est bafoué pour complaire à l’audimat », affirme l’APR. Le parti se dit convaincu que ces commissions reflètent « une arène partisane où l’on cherche à marquer des points politiques au lieu d’œuvrer pour l’intérêt général ».

Rappelant qu’une commission d’enquête parlementaire « n’est pas un tribunal », l’APR estime qu’« en transformant l’Assemblée nationale en plateau de talk-show, les élus de Pastef affaiblissent l’autorité et la solennité de la fonction parlementaire ».

En conséquence, la formation politique appelle les députés de l’opposition à se démarquer de cette mise en scène. Elle souligne également que la conduite d’une commission d’enquête nécessite d’importants moyens humains et financiers. Selon elle, l’utilisation de fonds publics à des fins de communication partisane constitue un dévoiement de ces ressources.

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