Commissions d’enquête parlementaire : Le patron du Trésor et l’ancienne directrice du Cadastre entendus ce jeudi

Deux commissions d’enquête de l’Assemblée nationale tiendront des auditions, ce jeudi 15 octobre, de 14 h 30 à 16 h, selon un communiqué de la Direction de la communication et des relations publiques de l’institution.

La première sera sur les manquements sévères relevés dans la gestion du foncier de différents lotissements et du domaine public maritime. Elle va entendre l’ancienne directrice du Cadastre (avril 2019 – février 2023), Demba Dieng,

De son côté, la commission d’enquête parlementaire relative à l’utilisation, par le gouvernement du Sénégal, de mécanismes financiers de type Total Return Swap (TRS) auditionnera le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), Amadou Tidiane Gaye.