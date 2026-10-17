Commissions d’enquête parlementaires : Takku Wallu Sénégal se retire des six commissions

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a annoncé son retrait définitif des six commissions d’enquête mises en place par l’Assemblée nationale. Dans un communiqué publié à Dakar le 16 octobre 2026, il justifie cette décision par ce qu’il considère comme une dérive des auditions, transformées, selon lui, en spectacle médiatique au détriment de la recherche de la vérité.

Dans son communiqué, le groupe parlementaire informe l’opinion nationale et internationale de sa décision de quitter l’ensemble des six commissions. Il affirme que ce retrait est le résultat d’une réflexion approfondie, motivée par le déroulement des auditions depuis le lancement des travaux.

Takku Wallu Sénégal dénonce un « spectacle affligeant et outrancier » auquel assisteraient les Sénégalais. Selon le groupe, une procédure qui aurait dû se dérouler dans un cadre institutionnel sérieux et rigoureux a été transformée en un « véritable cirque médiatique », marqué, à ses yeux, par une volonté de manipulation de l’opinion.

Le groupe parlementaire critique également la médiatisation des auditions, qu’il estime préjudiciable à la clarification des faits. Il reproche aux responsables de ces travaux d’avoir transformé l’Assemblée nationale en un plateau de télévision, avec des scènes qui, selon lui, portent atteinte à l’autorité, à la dignité et à la solennité de la fonction parlementaire.

Face à ce qu’il qualifie de « mascarade politicienne », Takku Wallu Sénégal affirme ne pas vouloir servir de caution à un procès d’intention public. Le groupe dit refuser de participer à des manœuvres qu’il considère comme des opérations de diversion, au détriment de l’intérêt général et de la crédibilité des institutions.

Malgré son retrait des six commissions d’enquête, Takku Wallu Sénégal réaffirme son engagement à se consacrer aux préoccupations des populations sénégalaises.