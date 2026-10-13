Contrôle des finances publiques : Aminata Touré appelle à privilégier la Cour des comptes et l’IGE

Membre fondatrice de Kiiraay et Haut Représentant du président de la République, Aminata Touré appelle à confier les dossiers relatifs à l’utilisation des fonds publics aux organes de contrôle compétents, notamment la Cour des comptes et l’Inspection générale d’État (IGE). Elle met en garde contre les « manœuvres et manipulations politiciennes » dans le traitement de ces questions.

Dans une publication sur sa page Facebook, Aminata Touré a rappelé que la bonne gouvernance et la transparence constituent des principes fondamentaux pour le Sénégal. Selon elle, les députés de l’Assemblée nationale ne sauraient se substituer aux organes de contrôle habilités, estimant que la vérification financière nécessite des compétences techniques spécifiques.

La responsable politique a ainsi demandé que l’ensemble des dossiers évoqués soient transmis aux structures compétentes pour examen. Elle a notamment cité le fonds Jaam destiné à la Casamance. « Que chacun reste à sa place et la République ne s’en portera que mieux », a-t-elle martelé, appelant ainsi à respecter les prérogatives des différentes institutions dans le contrôle de l’utilisation des ressources publiques.