Convocations policières : Pape Alé Niang salue la circulaire de Me Moussa Sarr et évoque son expérience personnelle

Le directeur général de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang, a réagi à la nouvelle circulaire du ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, relative à l’obligation pour les enquêteurs de préciser les motifs des convocations policières. Dans une publication sur le réseau social X, il a salué une mesure qu’il juge particulièrement pertinente, en revenant sur une expérience personnelle avec les forces de police.

« Je me rappelle lorsque je fus enlevé par la police aux Allées Pape Guèye Fall. Je fus immédiatement placé en garde à vue. Pour quel motif ? La police était incapable de répondre », a-t-il écrit. Selon le directeur général de la RTS, les enquêteurs auraient finalement « inventer un motif » après deux jours de garde à vue.

Pape Alé Niang voit dans cette nouvelle disposition une avancée dans le processus de réforme de la justice. Il s’est notamment réjoui de la dynamique engagée sous l’autorité du garde des Sceaux, estimant que « la réforme de la justice se poursuit, pour une justice plus transparente, plus équitable et plus proche des citoyens ».

Dans une circulaire datée du 3 novembre 2026, Me Moussa Sarr a en effet décidé de mettre fin à l’utilisation de la formule « affaire vous concernant » dans les convocations adressées aux citoyens. Désormais, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de préciser l’objet de chaque convocation, notamment la nature de l’affaire, de l’infraction ou des faits sur lesquels la personne sera entendue.

La circulaire prévoit également que la qualité de la personne convoquée soit clairement mentionnée lorsqu’elle intervient en tant que témoin ou victime. Cette mesure vise ainsi à renforcer l’information des personnes convoquées et à encadrer davantage les pratiques en matière de procédures policières.