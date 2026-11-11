Coopération sécuritaire : Le ministre de l’Intérieur reçoit le commandant de l’Africom

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Makhtar Cissé, a reçu en visite de travail le commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom).

Selon un communiqué, cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer la solidité du partenariat entre le Sénégal et les États-Unis dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Les échanges ont également permis de rappeler le rôle du Sénégal en tant que partenaire stratégique des États-Unis sur le continent africain.

Les deux parties ont par ailleurs abordé les perspectives de diversification et de renforcement de leur coopération, dans un contexte marqué par l’évolution des enjeux sécuritaires en Afrique.