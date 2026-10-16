Coopération Sénégal-Chine : Mankeur Ndiaye reçu par l’ambassadeur chinois

Mankeur Ndiaye a été reçu par l’ambassadeur de la République populaire de Chine, jeudi 15 octobre 2026. Dans une publication sur X, il a remercié le diplomate chinois pour l’audience accordée et les échanges fructueux qu’ils ont eus.

Cette rencontre intervient quelques jours après le voyage de Mankeur Ndiaye en Chine, où il s’est rendu à l’invitation des organisateurs d’un Forum international sur la gouvernance mondiale, organisé à Xiong’an, en Chine.

Dans son message, il a salué la qualité des entretiens avec l’ambassadeur chinois, sans toutefois préciser les sujets abordés au cours de cette audience.