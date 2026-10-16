Coopération sénégalo-marocaine : la sécurité et la protection civile au cœur des échanges ministériels

Le ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, le 13 octobre, une visite de travail au Maroc à l’invitation de son homologue marocain, Abdelouafi Laftit. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la sécurité, de la protection civile et de la gestion des grands événements sportifs.

Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de consolider le partenariat entre leurs départements ministériels. Ils ont notamment insisté sur le renforcement de la concertation, de la coordination ainsi que du partage d’expériences et d’expertise.

Les échanges ont également permis de réaffirmer l’engagement du Sénégal et du Maroc à approfondir leur coopération sur les questions d’intérêt commun, dans un esprit de confiance mutuelle et de solidarité.

Ce partenariat vise à renforcer les efforts conjoints des deux pays au service de la sécurité des personnes et des biens.