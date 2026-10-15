Dakar 29°
Exclusivitésaujourd’hui : 1
Société

COUD : Une alerte lancée aux étudiants sur la qualité de l’eau des toilettes

WhatsAppX

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a alerté les étudiants résidant dans les pavillons E, F, G, H et I sur les risques liés à la consommation de l’eau provenant des robinets des toilettes. Dans un communiqué publié ce jeudi, la direction précise que cette eau n’est pas potable et appelle les occupants concernés à ne pas la consommer.

Le COUD déconseille formellement l’utilisation de « cette eau pour boire ou pour tout autre usage alimentaire ». La direction invite ainsi les étudiants concernés à respecter strictement cette consigne afin de préserver leur santé.

Nos Exclusivités du jour

Par la rédaction
sonko
Offensive contre Sonko…Pastef encerclé par une opposition en ordre de batailleXibaaru

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Partager sur WhatsAppX