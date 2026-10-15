COUD : Une alerte lancée aux étudiants sur la qualité de l’eau des toilettes

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a alerté les étudiants résidant dans les pavillons E, F, G, H et I sur les risques liés à la consommation de l’eau provenant des robinets des toilettes. Dans un communiqué publié ce jeudi, la direction précise que cette eau n’est pas potable et appelle les occupants concernés à ne pas la consommer.

Le COUD déconseille formellement l’utilisation de « cette eau pour boire ou pour tout autre usage alimentaire ». La direction invite ainsi les étudiants concernés à respecter strictement cette consigne afin de préserver leur santé.