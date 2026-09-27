Coup de vent à Dakar : Plusieurs navires échoués…le Port Autonome mobilisé

Un fort coup de vent a frappé la zone de Dakar dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 septembre 2026, provoquant le décrochage des ancres de plusieurs navires au mouillage. Poussés par le vent, certains bâtiments ont dérivé vers la côte avant de s’échouer sur les berges de Bel-Air, Yarakh et Hann, selon un communiqué du Port Autonome de Dakar (PAD) publié ce vendredi 26 septembre.

Dès les premières heures suivant l’incident, les équipes du Port ont été déployées sur les différents sites touchés. Leur mission : sécuriser les navires échoués, évaluer leur état et vérifier l’absence de tout risque de pollution ou d’atteinte à l’environnement marin et côtier.

Le PAD indique travailler en étroite collaboration avec les administrations et services de l’État compétents. Les opérations de renflouement et de remise en sécurité des navires concernés seront engagées dès que les conditions météorologiques le permettront.

L’autorité portuaire précise que la situation fait l’objet d’un suivi permanent, ses équipes restant en état d’alerte pour garantir la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement.

Le Port Autonome de Dakar appelle par ailleurs les populations riveraines à se tenir à distance des navires échoués et à respecter les consignes des autorités présentes sur le terrain. De nouvelles informations seront communiquées à mesure de l’évolution de la situation.