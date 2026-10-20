Crise économique et tensions institutionnelles : Oumar Sow appelle à des décisions urgentes

Oumar Sow, président du mouvement And-Marchons ensemble, alerte sur la situation économique et institutionnelle du Sénégal. Il estime que les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté s’accompagnent désormais d’une crise institutionnelle, dans un contexte marqué par les alertes lancées par les syndicats de différents secteurs.

Face à cette accumulation de tensions, il appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour répondre aux priorités nationales. Parmi les pistes qu’il avance figure le report des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), ainsi que la révision de certaines dépenses qu’il considère comme non prioritaires.

Pour Oumar Sow, le Sénégal doit faire preuve de lucidité et de responsabilité afin de mieux faire face aux urgences nationales et d’alléger les difficultés rencontrées par les populations. Le président d’And-Marchons ensemble estime enfin que l’heure n’est plus aux calculs politiques, mais à des décisions courageuses pour préserver le pays et apporter des réponses concrètes aux préoccupations des Sénégalais.