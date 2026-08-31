DAF : Une visite du ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a effectué, le 31 août 2026, une visite de travail à la Direction de l’Autonomisation du Fichier (DAF). Une occasion pour le ministre de s’informer sur les conditions de travail des équipes et de recueillir leurs préoccupations.

Au cours de cette visite, le ministre s’est intéressé aux conditions dans lesquelles travaillent les équipes de la Direction de l’Autonomisation du Fichier. Il a également pris connaissance de leurs différentes préoccupations. À cette occasion, plusieurs orientations ont été formulées afin de renforcer l’efficacité opérationnelle de la structure ainsi que la qualité du service.

La visite s’est poursuivie dans les différents locaux du bâtiment central du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre y a directement échangé avec les agents, tout en les encourageant à poursuivre leurs efforts avec « dévouement et détermination » au service de l’État.