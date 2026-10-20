Dahra : Un point de transfert d’argent braqué

Un point de transfert d’argent situé sur la route nationale, en face de la station radio Ferlo FM à Dahra, a été la cible d’un braquage à main armée dans la soirée du lundi 19 octobre 2026.

Selon les informations rapportées, les assaillants ont tiré des coups de feu à balles réelles avant de passer à l’action. Ils ont ensuite emporté la caisse de l’établissement avant de prendre la fuite.

Alertée, la brigade de gendarmerie de Dahra, appuyée par la compagnie de gendarmerie de Linguère, s’est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ce braquage et de déterminer les circonstances exactes de cette attaque.