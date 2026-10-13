Dakar : SEN’EAU annonce des perturbations dans la distribution d’eau

SEN’EAU annonce des perturbations dans la distribution d’eau à Dakar du mardi 13 au samedi 17 octobre 2026, en raison de travaux d’entretien préventif sur certains ouvrages de production. Ces interventions pourraient entraîner une baisse de pression, voire des coupures d’eau dans plusieurs quartiers de la capitale.

Le mardi 13 octobre, les perturbations concerneront notamment Ouakam Cité Assemblée, Ouakam Cité ASECNA, Ouakam Mboul, la Cité El Hadji Malick Sy et Ouakam Niayes.

Le jeudi 15 octobre, les zones touchées seront la Cité Tobago, la Cité Mourtada, la Cité Horizon, Ouest Foire, les cités SIPRES 1 et 2, SONATEL et CSE.

Le vendredi 16 octobre, les perturbations concerneront de nouveau plusieurs quartiers de Ouakam, notamment les cités Assemblée et ASECNA, ainsi que Mboul, El Hadji Malick Sy et Niayes. Le samedi 17 octobre, elles toucheront la SCAT Urbam et les cités SONATEL, CSE et SIPRES 2.

Selon SEN’EAU, la situation reviendra progressivement à la normale dans la soirée de chaque journée d’intervention. Le dispositif de camions-citernes sera maintenu afin de soulager les populations les plus affectées.