Dakar : Un homme arrêté pour une escroquerie présumée de 231,9 millions FCFA portant sur dix véhicules

La Division des investigations criminelles (DIC) a déféré au parquet de Dakar, le 19 octobre 2026, un individu poursuivi pour escroquerie portant sur un préjudice estimé à 231,9 millions de FCFA. L’affaire concerne un crédit-bail accordé par une banque pour l’acquisition de dix véhicules.

Selon les éléments du dossier, l’établissement bancaire avait accordé au mis en cause un financement assorti de mensualités de 3,9 millions de FCFA sur une période de 60 mois, soit un montant total de 234 millions de FCFA.

Après avoir réglé la première échéance, l’intéressé serait devenu injoignable, tout en continuant à exploiter les véhicules. L’examen de son dossier de financement a également révélé que les relevés bancaires fournis à la banque étaient de faux documents.

Malgré plusieurs convocations, le mis en cause aurait refusé de se présenter devant les enquêteurs et de restituer les véhicules. Interpellé par la suite, il a reconnu n’avoir payé que la première mensualité, imputant la situation à ses partenaires, qu’il accuse de ne pas avoir honoré leurs engagements financiers.

Confronté aux incohérences relevées dans son dossier, il a également fini par reconnaître avoir confectionné lui-même les faux relevés bancaires.

Les enquêteurs ont pu localiser les dix véhicules grâce à leurs balises GPS, avant de procéder à leur immobilisation.

Le mis en cause est présenté comme un récidiviste. Il avait déjà été condamné en novembre 2025 pour des faits similaires.